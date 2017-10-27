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Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели

28.10.2017 07:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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А еще эти рецепты просты в приготовлении, маринад можно хранить в холодильнике несколько дней, а остатки приготовленной форели или креветок можно использовать на следующий день для приготовления овощных салатов.

Креветки запеченные с медом

Нам понадобится:

  • Королевские креветки — 1 кг
  • Лимон — 2 шт.
  • Оливковое масло — 125 мл
  • Свежая петрушка — 1 пучок
  • Соевый соус — 3-4 ст. л.
  • Мед жидкий — 2 ст. л.
  • Красный молотый перец — ¼ ч. л.
Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Креветки запеченные с медом

Сначала подготовим ингредиенты. Креветки очищаем практически до конца, оставляем только хвостик и убираем пищевой тракт — такую маленькую темную ниточку. Обсушиваем креветки с помощью бумажных полотенец. Измельчаем чеснок с помощью пресса.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Креветки запеченные с медом

Петрушку моем, сушим и мелко рубим. Из лимона выжимаем сок и снимаем на терке цедру. Перемешиваем в миске пригоршню рубленой петрушки и 1 столовую ложку лимонной цедры и убираем в холодильник.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Креветки запеченные с медом

Теперь займемся маринадом. Взбиваем до однородности в миске сок лимона, оливковое масло, соевый соус, жидкий мед, петрушку и перец. Выкладываем очищенные креветки в контейнер и заливаем маринадом, тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник минимум на 1 час.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Креветки запеченные с медом

Деревянные шпажки вымачиваем в воде 1 час. Затем достаем контейнер с креветками и нанизываем их на шпажки, не сильно уплотняя.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Креветки запеченные с медом

Подготовленные креветки можно пожарить на углях в течении максимум 10 минут, постоянно переворачивая. Еще можно разместить креветки в один слой на противень и запекать в духовке 8-10 минут при температуре 230 градусов.  Или обжарить на сковороде с оливковым маслом: креветки таким образом можно просто выложить в сковороду, а если у вас есть большого размера сковорода, обжарить на шпажках.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Креветки запеченные с медом

Выкладываем готовые креветки на блюдо и посыпаем сверху лимонной цедрой с петрушкой и подаем с подсушенными ломтиками багета.

Форель в апельсиновом маринаде

Нам понадобится:

  • Форель морская охлажденная — 1 кг
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Тимьян свежий 
  • Апельсин — 3 шт.
  • Мед жидкий — 1,5 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу
Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Форель в апельсиновом маринаде

Измельчаем чеснок, выжимаем сок апельсина. А теперь подготовим маринад. Смешиваем сок апельсина, мед, оливковое масло, соль, перец и тщательно взбиваем до однородности. Форель чистим, моем, обсушиваем с помощью бумажного полотенца.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Форель в апельсиновом маринаде

Из фольги формируем лодочки, в которые выкладываем куски форели, и с помощью ложки заливаем маринадом. Сверху посыпаем тимьяном. Закрываем края фольги, складываем в контейнер и отправляем в холодильник на несколько часов.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Форель в апельсиновом маринаде

С форелью поступаем так же. Можем сложить на решетку и обжарить на углях, периодически переворачивая, минут 15 максимум.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Форель в апельсиновом маринаде

В духовке тоже можно запекать рыбу прямо в маринаде при температуре 200 градусов 15-20 минут. Если хотите пожарить на сковороде — просто достаем из фольги кусочки рыбы и обжариваем с двух сторон.

Два универсальных рецепта приготовления креветок и форели
© Sputnik / Людмила Янковская
Форель в апельсиновом маринаде

Выкладываем на блюдо и подаем с ломтиком лимона, гарниром из овощей или риса.

 
 
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Те, кто любят рыбу и морепродукты, готовы есть их в любое время года. Sputnik предлагает два рецепта, которые подойдут как для гриля, так и для духовки, или просто жарки...

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