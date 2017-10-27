А может, все-таки будем платить?

Это называют "закручиванием гаек": социальная сеть "ВКонтакте" ограничивает время бесплатного прослушивания музыки в приложении, ведомства ограничивают доступ к пиратским сайтам и блокируют торрент-трекеры. Говорят: защита авторских прав. Но, может, их защищать стоит иначе?



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Соцсеть "ВКонтакте" убрала музыку из старых приложений

Заблокировать доступ можно ко многим сайтам. Но не будем скрывать, и обходить эти запреты достаточно легко: у сайтов появляются "зеркала", пользователи используют анонимайзеры и другие методы "прорыва".

Да, в теории можно устроить "пиратским" сайтам полномасштабную войну. Посмотреть фильм онлайн или послушать музыку бесплатно в Европе или США сложнее, хотя и выполнимо. Но "секрет успеха" там, кажется, другой.

У жителей стран Запада есть понимание: за контент надо платить. Роман не свалился из воздуха, фильм не появился сам собой — над всем этим кто-то работал, тратил время и силы. Значит, надо и платить.

Проследить это можно и на продажах того же Amazon — некоторые книги там в электронном формате покупают миллионы людей. Количество подписок на HBO или Netflix также растет. Получается, что вполне осознанно потребители выбирают легальный контент и понимают, что за несколько часов удовольствия от литературы, кино или музыки можно и заплатить.

Продвигали идею легального потребления и оплаты интеллектуального труда давно — и делали это не менее активно, чем блокировали сайты. У нас же, к сожалению, пропаганда такого поведения если и проводится, то очень слабо.

Чего греха таить, все мы пользуемся пиратским контентом. И объяснений этому несколько: с одной стороны, можно без лишних движений найти все, что только душе угодно. С другой стороны, при уровне средней зарплаты в стране тратить по 25 рублей на хорошую книгу многие себе попросту не могут позволить.

Хотя сегодня растет число потребителей легального контента и у нас. Так, за сравнительно небольшие деньги книги можно читать на Bookmate, сериалы смотреть — на "Амедиатеке". Стоимость месяца подписки на такие ресурсы, к слову, не сильно превышает стоимость обеда на двоих в кафе. Но и я уже сталкивался несколько раз с удивлением собеседников, когда они узнавали: за сериалы, музыку и книги я плачу, хотя мог бы и не делать этого.

Возникает вопрос: кто должен прививать культуру потребления, пропагандировать уважение к интеллектуальному труду? Государство? Или правообладатели? Или те, кто занимается дистрибуцией контента?

Но, в любом случае, проводить такую работу надо. Не оставлять людей без выбора: пиратский контент или легальный, а делать так, чтобы со временем многие начали осознанно платить за книги, фильмы или песни.