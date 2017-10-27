Что говорили в Парламенте про зарплаты и тарифы ЖКХ?

Правительство довольно низким уровнем инфляции, но недовольно низким ростом зарплат; население будет больше платить за коммунальные услуги, государство в 2018 году приобретет более 10 тыс. лифтов, 3 новых самолета для «Белавиа» и 300 автобусов для Минска.

Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин 27 октября на совместном заседании двух палат Национального собрания Беларуси имел чем похвастаться : «Инфляция за 9 месяцев составила 2,7% при прогнозе на год – 9%. Это минимальный показатель за всю историю суверенной Беларуси».

Вице-премьер отметил увеличение доступности кредитов: в сентябре ставка рефинансирования снижена до 11% , юридическим лицам кредиты теперь доступны по 12,3% и физическим лицам – по 12,1% годовых.

А вот с доходами населения правительству пока не удалось справиться. «Практически вышли на уровень прошлого года по росту реальных располагаемых доходов населения. Главой государства подписан указ о повышении с 1 ноября текущего года трудовых пенсий на 5,5%. в 2017 году дважды повышалась ставка первого разряда бюджетникам. В сентябре она составила 33 рубля. Выросли зарплаты госслужащих, военнослужащих. Подготовлены предложения, предусматривающие дополнительные меры по повышению заработной платы низкооплачиваемым категориям в бюджетной сфере», – заявил Калинин.

Вице-премьер ссылается на своего шефа: «Премьер-министром Республики Беларусь поставлена задача обеспечить рост заработной платы в реальном секторе исключительно за счет роста производительности труда».

Зарплата почему-то не слушается

И вот тут возникает проблема с выполнением поручения президента, чтобы к новому году вышли на уровень «всем по пятьсот» долларов, и чтобы это не было заслугой единственно печатного станка. Анатолий Калинин признает, что уровень номинальной заработной платы ниже , чем предусмотрено графиком по выходу на конец года на 1000 рублей. За август, сообщает вице-премьер, средняя заработная плата составила 844 рубля. «Отставание допущено в Витебской, Гродненской областях, у концернов «Белнефтехим», «Беллегпром», а также в «Белкоопсоюзе»», – отметил он.

Между тем, по уже известным данным Белстата , за сентябрь средняя зарплата составила 831 рубль, то есть речь идет не о росте, а о сокращении показателя.

А экономика все-же немного растет. Но не стройка

При этом ВВП за 9 месяцев вырос в сопоставимых ценах на 1,7% к уровню января – сентября 2016 года. «Обеспечен прирост объемов промышленного производства на 6,1%. Растет производство машин и оборудования, электрооборудования и химических продуктов. Хорошие результаты в деревообработке, металлургии, фармацевтике, легкой промышленности...», – заверил законодателей представитель правительства.

По его словам, снизилась доля убыточных организаций. Запасы готовой продукции составляют 60% к среднемесячному объему производства. С ростом работает сельское хозяйство (1,7%).

А вот в строительстве вместо плюса наблюдается жирный минус. «Строительная отрасль работает с достаточно напряженной ситуацией, снизилась инвестиционная активность бизнеса, сокращается финансирование государственных программ. Снижение объема строительства оказывает негативное влияние на формирование ВВП. За последние годы удельный вес строительства в структуре ВВП снизился с 10% до 5,1% по итогам 9 месяцев текущего года. Не смотря на продолжающийся отток занятых в строительной отрасли в другие сферы экономики, мы по-прежнему видим необходимость сохранения и укрепление ядра трудовых коллективов, количества занятых в строительной отрасли», – сказал Калинин.

По его словам, в государственных строительных организациях заняты до 308 тысяч человек – чуть меньше, чем все население Бреста. Правительство пытается делать акцент на экспорт строительных услуг. Для этого совместно с Банком развития правительство разработало схему кредитования белорусских строительных организаций, работающих за рубежом. Пока планы правительства по экспорту строительных услуг выполняются на 80%.

ОАО «Могилевлифтмаш» получит заказ на 10 тыс. лифтов

Кстати, что касается кредитов, то в 2018 году с привлечением кредитов белорусских банков и международных организаций белорусские власти намерены реализовать массу проектов. То, что заметят многие жители страны касается замены устаревших лифтов. До 2020 года для этого необходимо заменить более 10 тыс. лифтов.

«Правительством проработан вопрос привлечения на эти цели кредитов белорусских банков с минимальной процентной ставкой на срок не менее шести лет под условия, обеспечивающие баланс интересов государства и населения», – сказал вице-премьер.

Еще о покупках. Перед Европейскими играми Минск в 2018 году приобретет 300 новых городских автобусов и, возможно, 140 автобусов туристического класса для перевозок спортсменов, тренеров и представителей делегаций команд. Также в 2018 году «Белавиа» запланировала приобретение трех новых самолетов Embraer.

Кстати, по словам Калинина, транспортная отрасль является одним из основных источников поступления валюты для Беларуси. Экспорт услуг транспорта составил 2,2 млрд долларов США. Вклад транспортного комплекса в ВВП составляет 6%.

Минск все еще хочет европейских денег на спрямление Припяти

Белорусские власти, как следует из слов вице-премьера, выказывают заинтересованность созданием магистрального водного пути E-40, который так обеспокоил белорусских экологов . «На территории республики находится участок международного водного пути Е40, соединяющий Балтийское и Черное моря, проходящего по территории Польши, Республики Беларусь и Украины. Для развития водного пути Е-40 Европейским Союзом профинансирована разработка технико-экономического обоснования восстановления водного пути. Правительство планирует обсудить с представителями Республики Польша, Украины проблемные вопросы по данному вопросу уже в текущем году», – сообщил Калинин.

Напомним, стоимость работ по спрямлению Припяти и созданию водного пути Е-40 оценивается в 150-200 млн долларов.

Правительство мечтает лишить госпредприятия автопарков

Тем временем автопарк госпредприятий и организаций, а в особенности расходы на его содержание правительство подумывает снизить. Анатолий Калинин обратился к законодателям: «Нам необходимо дополнительно переосмыслить нужно ли нам в каждом госпредприятии и организации, включая крупные предприятия, иметь свой автотранспорт, если он загружен менее, чем на 50%. По-моему, мы тратим на это много средств. Во многих развитых странах эти услуги оказываются на аутсортинге. Возможно стоит провести эксперимент по использованию на таких условиях и легковых автомобилей в организациях».

Тема аутсортинга автопарков для государственных организаций не получила дальнейшего развития в ходе выступления вице-премьера в Овальном зале, поэтому не понятно, пойдет ли в обозримой перспективе правительство на такой эксперимент.

Тема перекрестного субсидирования не исчерпаема

Зато есть ясность, что население будет больше платить за коммунальные услуги даже, если себестоимость некоторых из них будет сокращаться. Так, депутат Анна Канопацкая спросила у вице-премьера Калинина и первого заместителя министра энергетики Виктора Каранкевича чем обусловлен рост цен для населения за электрическую и тепловую энергию, если при этом себестоимость выработки этой энергии сокращается?

Анатолий Калинин затруднился ответить на вопрос и попросил это сделать представителя Министерства энергетики. Виктор Каранкевич согласился, что белорусским энергетикам удалось за счет модернизации снизить себестоимость производства энергии из топлива и за счет этого снизить тарифы для потребителей реального сектора экономики. Но, как утверждает представитель Минэнерго, тарифы для населения на электрическую и тепловую энергию не обеспечивают возмещение 100% затрат. «Поэтому тарифы... для населения будут двигаться в части дальнейшего возмещения этих затрат», – сказал Каранкевич.