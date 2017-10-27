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Лихачев: какие цели преследует Казахстан, переходя на латиницу
28.10.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь
В пятницу, 27 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Глава государства распорядился утвердить новый алфавит казахского языка, состоящий из 32 букв и основанный на латинской графике. Планируется, что Казахстан поэтапно перейдет на латинскую графику до 2025 года.
"За подобным решением казахстанского руководства стоят, прежде всего, идеологические мотивы. Одна из целей современного этнического строительства в Казахстане — это создание казахстанской нации, той нации, которая не была бы связана только с казахским народом, которая бы объединяла представителей всех этносов, живущих в стране", — говорит Лихачев.
Ранее до 1920-х годов в казахском языке использовалось арабское письмо, которое сменила латиница. Она просуществовала до 1940 года, когда был введен алфавит на кириллице, состоящий из 42 букв.
Комментарий эксперта Российского института стратегических исследований Максима Лихачёва слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Эксперт Российского института стратегических исследований Максим Лихачёв прокомментировал Sputnik указ о поэтапном переходе с кириллицы на латиницу, подписанный...
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