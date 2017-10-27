Афиша на каникулы: куда пойти в Минске с 29 октября по 7 ноября

На каникулах обещают не самую приятную погоду – все-таки осень. Однако в Минске есть много возможностей провести каникулы нескучно как старшеклассникам, так и ребятам помладше, Sputnik подобрал несколько вариантов.



© Sputnik / Виктор Толочко Афиша на выходные: куда сходить 28-29 октября в Минске

Театр юного зрителя

На каникулах родители могут сходить с ребятами в театр. В ТЮЗе (ул. Энгельса, 26), например, в период каникул идёт несколько интересных спектаклей для школьников разного возраста: "Таямнiца вялiкага Гудвiна", "Вясёлы Роджар" и "Сiняя птушка". Театр – отличный вариант для приобщения к высокой культуре с самого детства. Спектакли будут идти все каникулы, начало: в 11:00 и 14:00 в субботу на сцене будут играть "Таямнiцу вялiкага Гудвiна", а в понедельник и вторник, в 10:30 "Вясёлага Роджара" и "Сiнюю Птушку" соответственно.

Тематические выставки

Конечно, не всем подросткам нравится такой отдых, да и спектакли идут в первой половине дня, пока родители еще на работе. Другая альтернатива домоседству – тематические выставки и музеи самого разного направления – робототехника, фантастика и фэнтези. Например, интерактивная выставка "Star Wars. Академия джедаев" (ул. Долгиновский тракт, 178), или музей экспериментов "ЭКСПИРИмЕНтус" (пр-т. Победителей, 9). Они не только могут увлечь школьников новыми интересами, но просто поднять уровень знаний безо всякого принуждения к заучиванию. Выставки работают без выходных: любители "Звездных войн" могут пойти на учебу в "академию" с 11:00 до 21:00 по субботам и воскресеньям и с 15:00 до 21:00 по будням; будущие инженеры и технологи могут посещать музей с 10:00 до 22:00 всю неделю.



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Развлекательные центры

Для учеников средних классов выбор шире: они уже самостоятельно могут сходить в кино и на тематические выставки. Кроме традиционных видов досуга, современных подростков также могут заинтересовать развлекательные комплексы, в которых можно побороться в игровых автоматах или сыграть в электронные настольные игры, да и просто шумно провести время. Большинство развлекательных центров в Минске открыты каждый день до 23:00.

Экстремальные развлечения

Взрослое хобби зачастую появляется еще со школьных времен. Например, посетить пейнтбольный клуб "UFO" (д. Боровая, 6А). Плохая погода даже будет плюсом, ведь дождь и слякоть – атмосфера настоящего поля боя! "Раскрасить" друг друга можно каждый день с 9:00 до 22:00.

Те, кому уже хочется сесть за "баранку" собственного автомобиля, могут попробовать себя в кресле карта в картинг-клубе "Форсаж" (ул. Сурганова, 57, ТЦ "Европа), который даёт такую возможность. Клуб работает с 10:00 до полуночи каждый день.

Вариантов провести каникулы весело в Минске – очень много, главное не поддаваться осенней хандре!