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Arston сыграл бесплатный сет для поклонников в Минске
28.10.2017 12:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Во время бесплатного сета Arston сыграл любимые хиты и новые треки. Творчество диджея особенно понравилось детям — они не могли устоять на месте и демонстрировали свои танцевальные навыки.
Arston — гродненский парень, который смог пробиться на мировую EDM-сцену. Его композиции регулярно появляются на таких известных лейблах, как Armada и Revealed Recordings. Миксы на треки молодого белорусского диджея можно услышать в сетах Armin Van Buuren, Hardwell и Tiesto.
Бесплатный сет диджей отыграл в поддержку фестиваля GLOBAL TOP DJs, который пройдет в "Чижовка-Арене" 17 ноября. Организаторы обещают, что в Беларусь приедут самые топовые диджеи мира по версии рейтинга DJ Mag Top 100: Don Diablo, ATB, Sander Van Doorn, Swanky Tunes и Arston.
Специально для фестиваля разработаны оригинальная сцена, световое, визуальное и звуковое шоу.
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Белорусский диджей Arston порадовал минских поклонников бесплатным сетом в поддержку фестиваля GLOBAL TOP DJs. Смотрите на видео, как прошло выступление.
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