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Чеснов: как распознать у ребенка опасную ротавирусную инфекцию
28.10.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Ротавирусную инфекцию часто называют "болезнью грязных рук", в большинстве случаев она передается контактно-бытовым путем. Как говорят специалисты, сегодня сложно встретить ребенка старше трех лет, который ни разу в жизни не болел бы ротавирусом.
Известный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов в студии радио Sputnik Беларусь рассказывает о способах борьбы с ротавирусными инфекциями и возможной профилактике.
"Самые распространенные картины ротавируса — это рвота, жидкий стул и конкретный кишечный токсикоз. Ребенок никакой, с лихорадкой, и если в первые сутки не справляться, то ребенок автоматом попадает в больницу уже под внутривенные инъекции и под лекарственные препараты, потому что дома с этим не справиться", — говорит Чеснов.
В то же время педиатр подчеркивает: не все, что сопровождается рвотой и температурой, является ротавирусом. Здесь нужно проанализировать, что могло стать источником болезни.
"Это руки, ручки дверные, тот же общественный транспорт. Передачу воздушно-капельным путем можно теоретически представить, но чаще всего это немытые овощи и фрукты, или ребенок проехался в общественном транспорте и, не помыв руки, облизал пальцы. Или папа или мама, придя с работы и тоже не помыв руки, послужили переносчиками", — отмечает Чеснов.
Советы известного минского педиатра, заведующего приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрия Чеснова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Как правильно лечить ротавирус и не допустить осложнений и возможно ли полностью обезопасить детский организм от таких инфекций, рассказывает известный минский...
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