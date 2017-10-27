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Чеснов: как распознать у ребенка опасную ротавирусную инфекцию

28.10.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ротавирусную инфекцию часто называют "болезнью грязных рук", в большинстве случаев она передается контактно-бытовым путем. Как говорят специалисты, сегодня сложно встретить ребенка старше трех лет, который ни разу в жизни не болел бы ротавирусом.

Известный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов в студии радио Sputnik Беларусь рассказывает о способах борьбы с ротавирусными инфекциями и возможной профилактике.

Чеснов: как распознать у ребенка опасную ротавирусную инфекцию
© Фото: Палата Представителей
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"Самые распространенные картины ротавируса — это рвота, жидкий стул и конкретный кишечный токсикоз. Ребенок никакой, с лихорадкой, и если в первые сутки не справляться, то ребенок автоматом попадает в больницу уже под внутривенные инъекции и под лекарственные препараты, потому что дома с этим не справиться", — говорит Чеснов.

В то же время педиатр подчеркивает: не все, что сопровождается рвотой и температурой, является ротавирусом. Здесь нужно проанализировать, что могло стать источником болезни.

"Это руки, ручки дверные, тот же общественный транспорт. Передачу воздушно-капельным путем можно теоретически представить, но чаще всего это немытые овощи и фрукты, или ребенок проехался в общественном транспорте и, не помыв руки, облизал пальцы. Или папа или мама, придя с работы и тоже не помыв руки, послужили переносчиками", — отмечает Чеснов.

Советы известного минского педиатра, заведующего приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрия Чеснова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Как правильно лечить ротавирус и не допустить осложнений и возможно ли полностью обезопасить детский организм от таких инфекций, рассказывает известный минский...

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