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Два топ-менеджера ОАО "ДорОрс" задержаны по подозрению в коррупции

28.10.2017 15:02 — Разное | БелТА  
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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны директор и главный инженер ОАО "ДорОрс" по подозрению в совершении коррупционного преступления, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД, - уточнила официальный представитель СК Юлия Гончарова. - Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)".

Обстоятельства дела уточняются.

Копания-ритейлер имеет торговые объекты во всех городах Беларуси, точки общепита, собственные тепличное хозяйство и вино-водочный завод, а также выступает крупным оператором цветочного рынка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны директор и главный инженер ОАО "ДорОрс" по подозрению в совершении коррупционного преступления, возбуждено уголовное дело,...

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