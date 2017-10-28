28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны директор и главный инженер ОАО "ДорОрс" по подозрению в совершении коррупционного преступления, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД, - уточнила официальный представитель СК Юлия Гончарова. - Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)".

Обстоятельства дела уточняются.

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