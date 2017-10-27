Хоккеист Овечкин подарил бездомному теплую одежду

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий сейчас за клуб "Вашингтон Кэпиталз" пожалел бездомного мужчину в канадском Эдмонтоне и дал ему теплую одежду.

О поступке россиянина сообщило одно из местных кафе в своем аккаунте в Twitter.

"Мы видели, как Алекс Овечкин снял свою зимнюю куртку и шапку и отдал их бездомному мужчине на улице!", — говорится в сообщении The Sequel Cafe‏.

We saw The Alex Ovechkin take off his winter jacket and hat and give it to a homeless man he passed on the street. Wow! #gooddeeds — The Sequel Cafe (@TheSequelCafe) October 27, 2017

​Также эту информацию подтвердила супруга Овечкина Анастасия Шубская. Она опубликовала в своем Instagram скриншот, на котором запечатлена ее переписка с мужем. В ней Овечкин рассказывает, что купил бездомному человеку одежду шапку, свитер и теплую куртку.

Ovechkin's wife posted a convo with Ovechkin about this. He told her he bought the man a hat, sweater and jacket. Felt bad because it's cold pic.twitter.com/G59gJ2xUhb — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) October 28, 2017

​Свой поступок спортсмен объяснил тем, что ему стало жалко мужчину, ведь в Эдмонтоне сейчас холодно, а он без одежды.