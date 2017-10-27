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Хоккеист Овечкин подарил бездомному теплую одежду
28.10.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт — Sputnik. Известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий сейчас за клуб "Вашингтон Кэпиталз" пожалел бездомного мужчину в канадском Эдмонтоне и дал ему теплую одежду.
О поступке россиянина сообщило одно из местных кафе в своем аккаунте в Twitter.
"Мы видели, как Алекс Овечкин снял свою зимнюю куртку и шапку и отдал их бездомному мужчине на улице!", — говорится в сообщении The Sequel Cafe.
Также эту информацию подтвердила супруга Овечкина Анастасия Шубская. Она опубликовала в своем Instagram скриншот, на котором запечатлена ее переписка с мужем. В ней Овечкин рассказывает, что купил бездомному человеку одежду шапку, свитер и теплую куртку.
Свой поступок спортсмен объяснил тем, что ему стало жалко мужчину, ведь в Эдмонтоне сейчас холодно, а он без одежды.
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Переписку с Овечкиным опубликовала в соцсети его жена, подписав снимок словами: "Что ценю в муже".
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