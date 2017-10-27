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Делягин: фактор Андорры – неприятная изнанка каталонского процесса

28.10.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Каталонский процесс обостряется, налицо все признаки возможного силового решения в усугубляющемся противостоянии Мадрида и Барселоны, к тому же, всплывает один очень пикантный нюанс, связанный с возможным опубликованием властями Андорры "каталонского оффшорного списка", который чреват серьезными проблемами для каталонской элиты. Не это ли является причиной "рывка к суверенитету"?

Делягин: фактор Андорры – неприятная изнанка каталонского процесса
© REUTERS/ Juan Medina
Вице-премьер Испании будет выполнять функции главы Каталонии

Известный эксперт, доктор экономических наук Михаил Делягин прокомментировал радио Sputnik Беларусь этот пикантный нюанс каталонского процесса.

"В каждом политическом процессе есть экономическая подоплека — в условиях общего, глобального экономического кризиса относительная ценность денег возрастает, потому что их начинает остро не хватать всем. Каталония хочет напрямую взаимодействовать с Евросоюзом, сняв с себя бремя финансового датирования всей Испании. Второе: есть такое государство — Андорра, которое было испанской налоговой гаванью. По соглашению, которое подписала Андорра с Испанией, после 1 января 2018 года она раскроет налоговую информацию о резидентах Испании. В очень большой степени это каталонская элита, поэтому каталонская независимость имеет такую не очень приятную изнанку", — полагает Делягин.

Полный комментарий Михаила Делягина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный эксперт, доктор экономических наук Михаил Делягин приоткрыл пикантное обстоятельство каталонского процесса.

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