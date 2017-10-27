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Видеофакт: детеныша снежного барса показали в зоопарке Нью-Йорка
28.10.2017 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Первыми пушистого малыша увидели гости зоопарка в Бронксе. Детеныш очень игривый и подвижный. Большую часть времени он проводит со своей мамой, которую зовут К2. Она с удовольствием участвует в забавах своего ребенка и не уступает ему в шуточных сражениях.
Снежные барсы занесены в Красную книгу. Первые ирбисы появились в зоопарке Бронкса в 1903 году.
К сожалению, в настоящее время численность ирбисов катастрофически мала. Популяция вида в 2003 году, по разным оценкам, составляла от четырех до семи тысяч особей. Охота на этого хищника запрещена.
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Семейство снежных барсов в зоопарке Нью-Йорка пополнилось детенышем. Смотрите на видео, какой милый котенок родился у крупных хищников.
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