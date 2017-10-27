Видеофакт: детеныша снежного барса показали в зоопарке Нью-Йорка

Первыми пушистого малыша увидели гости зоопарка в Бронксе. Детеныш очень игривый и подвижный. Большую часть времени он проводит со своей мамой, которую зовут К2. Она с удовольствием участвует в забавах своего ребенка и не уступает ему в шуточных сражениях.

Снежные барсы занесены в Красную книгу. Первые ирбисы появились в зоопарке Бронкса в 1903 году.

К сожалению, в настоящее время численность ирбисов катастрофически мала. Популяция вида в 2003 году, по разным оценкам, составляла от четырех до семи тысяч особей. Охота на этого хищника запрещена.