Кочатков: визит к онкологу — это не повод привыкать к земле /

Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний позволяют обнаружить и вылечить рак на ранних стадиях, но многое зависит и от отношения пациента к выявленной проблеме, рассказал Sputnik Узбекистан заведующий отделением общей онкологии и колопроктологии сети клиник МЕДСИ Александр Кочатков.



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"С онкологией отчасти проще. Это благородный и сильный соперник… По мне, инфаркт и инсульт гораздо страшнее. Человек вечером ложится спасть с планами на жизнь, а утром не может пошевелить ни рукой, ни ногой. В этом смысле онкологическое заболевание — это знак, что не стоит откладывать важные дела на потом. При этом еще очень важно отношение самого пациента к этой проблеме", — говорит врач.

По словам специалиста, многие пациенты, узнав о серьезных проблемах со здоровьем, образно выражаясь, поступают по примеру тех же страусов — "зарывают голову в песок" вместо того, чтобы обследоваться и пройти лечение. К тому же современная наука близка к тому, чтобы победить многие болезни, которые ранее считались неизлечимыми, вплоть до исправления генетического кода.

Комментарий врача-онколога Александра Кочаткова слушайте на радио Sputnik Беларусь.