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Кочатков: визит к онкологу — это не повод привыкать к земле
28.10.2017 17:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний позволяют обнаружить и вылечить рак на ранних стадиях, но многое зависит и от отношения пациента к выявленной проблеме, рассказал
© Sputnik / Виктор Толочко
"С онкологией отчасти проще. Это благородный и сильный соперник… По мне, инфаркт и инсульт гораздо страшнее. Человек вечером ложится спасть с планами на жизнь, а утром не может пошевелить ни рукой, ни ногой. В этом смысле онкологическое заболевание — это знак, что не стоит откладывать важные дела на потом. При этом еще очень важно отношение самого пациента к этой проблеме", — говорит врач.
По словам специалиста, многие пациенты, узнав о серьезных проблемах со здоровьем, образно выражаясь, поступают по примеру тех же страусов — "зарывают голову в песок" вместо того, чтобы обследоваться и пройти лечение. К тому же современная наука близка к тому, чтобы победить многие болезни, которые ранее считались неизлечимыми, вплоть до исправления генетического кода.
Комментарий врача-онколога Александра Кочаткова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Рак — болезнь сложная, но в отличие от инфаркта, она не убивает человека за два часа, говорит врач-онколог Александр Кочатков.
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