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Погода резко ухудшится 29 октября: ожидаются дожди и сильный ветер

28.10.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Резкое ухудшение погоды ожидается в Беларуси в воскресенье 29 октября – в большинстве районов республики пройдут сильные дожди, а ветер усилится до порывистого, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода резко ухудшится 29 октября: ожидаются дожди и сильный ветер
© Sputnik / Мария Амелина
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Ненастную погоду в страну принесет циклон, смещающийся на территорию Беларуси с Балтийского моря.

По информации синоптиков, днем в воскресенье по всей стране пройдут дожди, по западу республики – сильные. При этом ожидается шквалистый ветер – его порывы будут достигать скорости до 22 м/с. Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +7°C.

В Гидромете также уточнили, что такая погода сохранится и в понедельник 30 октября – будет по-прежнему прохладно и с осадками, к вечеру возможен мокрый снег.

 
Теги: Минск
 
 
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Такая погода сохранится и в понедельник 30 октября – будет по-прежнему прохладно и с осадками, к вечеру возможен мокрый снег.

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