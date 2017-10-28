По словам работников зоопарка, у Тесси есть четверо своих щенят, но она не отвергла "подкидыша". Собака выкармливает леопарда уже три недели: малышка прибавляет в весе и уже пытается играть.

Маленького леопарда забрали у родной матери, так как опасались за жизнь новорожденной — раньше все котята погибали.