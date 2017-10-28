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Ретривер "удочерил" маленького леопарда во Владивостоке
28.10.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам работников зоопарка, у Тесси есть четверо своих щенят, но она не отвергла "подкидыша". Собака выкармливает леопарда уже три недели: малышка прибавляет в весе и уже пытается играть.
Маленького леопарда забрали у родной матери, так как опасались за жизнь новорожденной — раньше все котята погибали.
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Ретривер Тесси "удочерила" недавно родившегося африканского леопарда в зоопарке "Садгород", находящегося во Владивостоке. Смотрите на видео, как собака кормит...
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