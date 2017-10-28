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Второй тур международного конкурса "Ты супер! Танцы" стартует на НТВ
28.10.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В эту субботу, 28 октября, стартует второй тур международного конкурса, который совместно проводят телеканал НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.
В престижном танцевальном первенстве участвуют юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Ребята, которых объединяет нелегкая судьба, показывают судьям свои номера и доказывают собственным примером, что добиться успеха может любой человек.
Среди участников, сумевших пройти во второй тур танцевального конкурса, есть и представительница Беларуси.
Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:
Смотрите девятый выпуск международного шоу
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Грандиозный танцевальный проект продолжается на телеканале НТВ. Смотрите прямую трансляцию нового выпуска "Ты супер! Танцы".
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