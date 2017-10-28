В эту субботу, 28 октября, стартует второй тур международного конкурса, который совместно проводят телеканал НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.

В престижном танцевальном первенстве участвуют юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Ребята, которых объединяет нелегкая судьба, показывают судьям свои номера и доказывают собственным примером, что добиться успеха может любой человек.

Среди участников, сумевших пройти во второй тур танцевального конкурса, есть и представительница Беларуси.

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:

Смотрите девятый выпуск международного шоу "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.