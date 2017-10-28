Вот уже несколько недель Валентин Елизарьев снова ходит в Большой театр через служебный вход. Восемь лет он заходил сюда только через парадный и только по билету.

"Я снова в своем театре – для меня он родной, я здесь провел всю свою жизнь", — негромко комментирует он.

Знаменитый балетмейстер готовится к юбилею — 30 октября ему исполнится 70 лет. Первым спектаклем 31 октября будет балет "Спартак", который Елизарьев представит в авторской редакции, а 2 ноября состоится гала-концерт-поздравление мастера, на который соберутся звезды мирового балета из России, Украины, Китая, Чехии. Поздравить юбиляра приедут Юрий Григорович и Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Раду Поклитару и другие.

Балет "Спартак" Елизарьев представит в оригинальной авторской редакции. "Серьезной переделки, конечно, не будет — трудно ожидать, что за 7 репетиций, которые мне дали, у спектакля появится новое лицо. Да оно и не нужно. Спектакль идет 37 лет, а концепция не менялась с античных времен", — рассказал на репетиции Елизарьев.

Балетмейстер признался, что с нынешней труппой Большого у него полное взаимопонимание, все работают увлеченно. Правда вот по именам он знает уже не всех.

Многие ожидали, что на юбилей Елизарьев представит свой легендарный балет "Сотворение мира".

"Сотворение мира" не сохранили в репертуаре, нет костюмов, декораций – там потребовались бы большие финансовые затраты. Поэтому будет "Спартак", — объясняет он.

Спартак – спектакль со счастливой судьбой. В некотором роде он символ белорусского балета – его видели более чем в 20 государствах, во многие страны его возили неоднократно.

Раньше у Елизарьева было место в кулисах – там стоял маленький откидной стул, откуда он отсматривал все балетные спектакли Большого, чтобы после разобрать допущенные ошибки. Сейчас его уже нет. Но хореограф признался, что из зала смотреть юбилейный балет, скорее всего, не будет – оттуда всех нюансов не увидеть.

"Отлично видно сцену из будки осветителей. Вот оттуда я и буду смотреть", — улыбнулся Езлизарьев.

Что же касается основной интриги, выяснить которую давно пытаются поклонники Елизарьева – станцует маэстро на своем юбилейном вечере, как делал это прежде (Елизарьев – выпускник вагановского училища, до того как стать хореографом, был артистом балета — Sputnik) или нет, на этот вопрос балетмейстер отвечает уклончиво, дескать, поживем-увидим.