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Эпичное соло на треугольнике исполнил музыкант на оркестровой сцене
29.10.2017 09:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Шоу выбежал на сцену театра Махаффи во флоридском Санкт-Петербурге прямо во время выступления Флоридского оркестра. В руках его был треугольник и "гвоздь" – так на жаргоне музыкантов называется палочка, которой ударяют по инструменту.
Музыкант во время исполнения своего соло вызвал смех как у публики, так и самого оркестра – он спародировал движения многих всемирно известных рок-звезд.
Было видно, что никто из находившихся на сцене не знал о планах Шоу устроить перформанс – за исключением разве что самого дирижера.
Многие комментаторы положительно отозвались о "выходке" музыканта. Некоторые в шутку отмечали, что даже перкуссионисты хотят внимания.
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Перкуссионист Джон Шоу исполнил соло на ударном инструменте под названием треугольник во время выступления оркестра. Смотрите кадры необычного перформанса.
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