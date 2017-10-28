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Эпичное соло на треугольнике исполнил музыкант на оркестровой сцене

29.10.2017 09:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Шоу выбежал на сцену театра Махаффи во флоридском Санкт-Петербурге прямо во время выступления Флоридского оркестра. В руках его был треугольник и "гвоздь" – так на жаргоне музыкантов называется палочка, которой ударяют по инструменту.

Эпичное соло на треугольнике исполнил музыкант на оркестровой сцене
© Sputnik/
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Музыкант во время исполнения своего соло вызвал смех как у публики, так и самого оркестра – он спародировал движения многих всемирно известных рок-звезд.

Было видно, что никто из находившихся на сцене не знал о планах Шоу устроить перформанс – за исключением разве что самого дирижера.

Многие комментаторы положительно отозвались о "выходке" музыканта. Некоторые в шутку отмечали, что даже перкуссионисты хотят внимания.

 
 
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Перкуссионист Джон Шоу исполнил соло на ударном инструменте под названием треугольник во время выступления оркестра. Смотрите кадры необычного перформанса.

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