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Задержаны топ-менеджеры «ДорОРСа»

29.10.2017 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Задержаны топ-менеджеры «ДорОРСа»

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Задержаны директор и главный инженер ведомственного ретейлера «ДорОрс».

Они подозреваются в совершении коррупционного преступления, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

«Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД, - уточнила официальный представитель СК Юлия Гончарова. - Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)».

«ДорОрс» принадлежит Белорусской железной дороге, управляет сетью магазинов и точек общепитов, преимущественно расположенных  на вокзалах и железнодорожных станциях, по выручке входит в топ-15 розничных бизнесов Беларуси. Также «ДорОрсу» принадлежат собственные тепличное хозяйство и вино-водочный завод. 

 
Теги: Минск
 
 
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Задержаны директор и главный инженер ведомственного ретейлера «ДорОрс».

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