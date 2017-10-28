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Задержаны топ-менеджеры «ДорОРСа»
29.10.2017 09:40 — Разное | Ежедневник
freeze.by
Задержаны директор и главный инженер ведомственного ретейлера «ДорОрс».
Они подозреваются в совершении коррупционного преступления, возбуждено уголовное дело, сообщили
«Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД, - уточнила официальный представитель СК Юлия Гончарова. - Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)».
«ДорОрс» принадлежит Белорусской железной дороге, управляет сетью магазинов и точек общепитов, преимущественно расположенных на вокзалах и железнодорожных станциях, по выручке входит в топ-15 розничных бизнесов Беларуси. Также «ДорОрсу» принадлежат собственные тепличное хозяйство и вино-водочный завод.
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Задержаны директор и главный инженер ведомственного ретейлера «ДорОрс».
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