Управление Каталонией возложено на вице-премьера Испании

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Власти Испании опубликовали в субботу распоряжение премьера страны Мариано Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на газету El Pais, в распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.

Ранее сообщалось, что правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции.

Подобные меры власти Испании принимают в ответ на решение каталонского парламента объявить о независимости. В пятницу вечером Рахой отправил в отставку женералитат (исполнительную власть) Каталонию, распустил парламент и объявил о проведении позже в этом году досрочных парламентских выборов на территории автономии.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Тем не менее около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Накануне депутаты парламента Каталонии проголосовали за провозглашение независимости от Испании.