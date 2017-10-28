Камкин: люди могут и должны уметь себя защищать

Во Франции создан симулятор, способный подготовить и полицейских, и простых граждан к ситуациям, когда необходимо воспользоваться оружием. Противостоять нужно виртуальному противнику, который меняет свое поведение в зависимости от реакции человека.

Правоохранители французского города Ним, где теперь есть такой симулятор, будут тренироваться с ним в рамках общей подготовки, а гражданским лицам придется платить по 50 евро за каждые полчаса занятий.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе на радио Sputnik высказал свое мнение о целесообразности применения такого симулятора для обычного населения.

"Главное, чтобы этот симулятор не был симуляцией борьбы с терроризмом. С другой стороны, мы видим, что характер террористических атак меняется. Если раньше любимым развлечением террористов было взорвать бомбу дистанционно, безусловно, против такой тактики симулятор не поможет. Но в последнее время много других эксцессов, это либо автомобиль, либо грузовик врезается в толпу людей, или с топором, с ножом кто-то пытается захватить людей в супермаркете или ночном клубе. И здесь обезоружить преступника может любой человек, владеющий определенной техникой или навыками самообороны", — сказал Камкин.

По мнению эксперта, в появлении такого симулятора есть определенная логика, поскольку поставить на каждый перекресток сотрудника силовых ведомств невозможно, и обычные граждане должны уметь защищать себя.

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.