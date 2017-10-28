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Гомельчанка Екатерина Дубровская готова покорить улыбкой Вселенную

29.10.2017 11:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Стартовал первый четвертьфинал международном конкурсе красоты "Улыбка Вселенной 2018", в числе 27 конкурсанток из 7 стран – белоруска Екатерина Дубровская.

Гомельчанка Екатерина Дубровская готова покорить улыбкой Вселенную
© Sputnik / Мария Амелина
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Екатерина работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больницу и получает второе образование по специальности "Психология" в Гомельском университете имени Ф. Скорины.

При росте 165 см она весит 49 килограмм и гордится длиной своих волос – 85 сантиметров. Ведет здоровый образ жизни: не ленится делать по утрам зарядку, находит время для занятий фитнесом.

В ее копилке званий и титулы региональных конкурсов красоты: "Мисс Осеннее очарование", "Мисс фитнес", "Леди Голливуд", "Мисс Речица".

Проголосовать за гомельчанку можно 12 часов до 31 октября. По результатам голосования в полуфинал пройдут 15 участниц.

В международном конкурсе "Улыбка Вселенной" могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста не имеет значения. Финал конкурса пройдет в марте 2018 года в Сочи.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская красавица принимает участие в международном конкурсе красоты "Улыбка Вселенной 2018".

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