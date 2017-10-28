Не на жизнь, а на смерть: бой осы и пчелы напугал пользователей сети

Видео смертельной битвы пчелы и осы четырехлетней давности, опубликованное на форуме Reddit , набирает популярность в сети. На днях пользователи начали активно комментировать поединок двух насекомых, закончившийся гибелью пчелы.

Происходящее на видео напоминает жестокие бои без правил: захваты и борьба в партере с последующим отрыванием конечностей.

Специалисты отметили, что подобное агрессивное поведение присуще осам. Они активно нападают сами, чтобы предотвратить атаку от потенциально опасных сородичей и защитить себя и свое потомство. Энтомологи говорят, что осы довольно часто убивают пчел и других насекомых.

"Еще одна причина бояться ос", — прокомментировал увиденное пользователь PsycoJosho.