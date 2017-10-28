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Не на жизнь, а на смерть: бой осы и пчелы напугал пользователей сети
29.10.2017 12:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео смертельной битвы пчелы и осы четырехлетней давности, опубликованное на
Происходящее на видео напоминает жестокие бои без правил: захваты и борьба в партере с последующим отрыванием конечностей.
Специалисты отметили, что подобное агрессивное поведение присуще осам. Они активно нападают сами, чтобы предотвратить атаку от потенциально опасных сородичей и защитить себя и свое потомство. Энтомологи говорят, что осы довольно часто убивают пчел и других насекомых.
"Еще одна причина бояться ос", — прокомментировал увиденное пользователь PsycoJosho.
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Ожесточенная схватка осы и пчелы вызвала бурную реакцию со стороны интернет-пользователей.
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