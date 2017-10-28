Осипчик: правда и мифы об антидепрессантах

По данным статистики, около 400 миллионов человек в мире страдает от расстройства настроения или, проще говоря, депрессии. В Беларуси таких насчитывается свыше 400 тысяч человек. Существует риск того, что белорусы могут стать самой депрессивной нацией.

С подобной проблемой в конце ХХ века столкнулись в Европе, США и Канаде. Расстройства настроения там стали активно лечить медикаментозно, при помощи антидепрессантов. Так появилось устойчивое выражение "поколение Прозака", по наименованию одного из популярных лекарств конца 90-х годов.

"Есть такие соревнования на черепахах, когда она идет за привязанной к ней морковкой. Так и здесь: вот эта погоня за морковкой, успех, призрачная мечта, которую подают маркетологи в обществе потребления. Естественно, не у каждого человека хватает сил и способностей соответствовать такому успеху, который на картинке в телевизоре. Люди стараются. В США и в Канаде достаточно широко распространено употребление антидепрессантов. Потому что причины улыбаться нет, а надо улыбаться на работе. И человеку выписывают эти препараты", — рассказывает Осипчик.

По мнению специалиста, белорусы в меньшей степени зависят от внешних факторов успеха и реже улыбаются "на публику". Однако в последнее время мы приближаемся к стандартам общества потребления. В Беларуси есть линейка антидепрессантов. Она меньше, чем в США, но вполне доступна, в том числе и белорусского производства.

Однако бороться все-таки лучше собственными силами организма. И поможет в этом, по словам собеседника, отсутствие стресса, отсутствие потребления психоактивных веществ, различных стимуляторов и алкоголя, двигательная нагрузка и полноценный сон.

Беседу с заместителем директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья Сергеем Осипчиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.