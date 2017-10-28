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Госкомимущество выставило на торги пакеты акций пяти компаний

29.10.2017 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Госкомимущество выставило на торги пакеты акций пяти компаний

bankotop.ru

Аукционы по их продаже запланированы в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

В частности, покупателям предложены 17,4% акций ОАО "Минский Промтранспроект" (стартовая цена 807,2 тыс. рублей), 20,5% акций ОАО  "Мотекс" (21,3 тыс. рублей), 11,8% акций  ОАО "СУМ-96" (122,9 тыс. рублей), 8,1% акций ОАО "ЦАУК" (160 тыс. рублей) и 10% акций ОАО "ЭКТБ" (506,5 тыс. рублей).

Продажа ценных бумаг осуществляется в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.

Участвовать в аукционе могут члены секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", допущенные к торгам. Их список размещен на официальном сайте биржи. Чтобы осуществить сделку, желающий приобрести акции должен заключить договор с любым юридическим лицом из списка.
 

 
 
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Аукционы по их продаже запланированы в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

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