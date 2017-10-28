Сайков: заставить человека лечиться от алкоголизма невозможно /

Принудительное лечение от алкоголизма в нашей стране возможно только по решению суда. Основанием может быть непосредственная опасность для окружающих, беспомощность или причинение существенного вреда физическому состоянию вследствие ухудшения психического здоровья пациента. Также если человек, состоящий на учете у нарколога, совершает правонарушение, связанное с употреблением спиртного, он может быть направлен в стационар или ЛТП.

"Заставить кого-то лечиться невозможно. Он вполне может просто отбыть срок, выписаться и продолжить дальше. В вытрезвителях же никаких лечебных мероприятий не проводится. Там держат сутки, или помещают, чтобы в пьяном состоянии человек не совершил противоправных действий, не убился, не нанес никому травм или увечий", — рассказывает Сайков.

В свое время в Беларуси отказались от вытрезвителей, но с течением времени их все же пришлось вернуть. Правда, долго не могли определиться, в чьем ведении должны находиться такие учреждения. На фоне того, что большинство стран отказались от практики существования ЛТП, в нашей стране они еще функционируют, как и в Туркменистане и в Приднестровье.

Фрагмент беседы с врачом-психиатром, наркологом Городского клинического наркологического диспансера Антоном Сайковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: