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Гуськов о спасении американок: люди не позаботились о навигации

29.10.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о спасении яхты в Тихом океане, которая дрейфовала в открытом море почти пять месяцев, обошло на текущей неделе все мировые СМИ.

История началась весной этого года. Жительницы Гонолулу Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба вместе с двумя собаками отплыли от Гавайских островов. Конечной точкой их путешествия должен был стать Таити. В конце мая они попали в шторм, и двигатель яхты сломался. Несмотря на это женщины решили добраться до Таити под парусом.

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Associated Press
Спасение американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте в Тихом океане

Утром 24 октября сигнал бедствия приняло рыболовное судно из Тайваня, и передало его спасателям. На помощь соотечественницам направился корабль военно-морских сил США Ashland, находившийся на одной из баз неподалеку. На момент спасения американки находились в полутора тысячах километров от Японии. Таити от точки спасения находится в 8000 километрах. Яхта спасенных признана негодной для плавания. По словам женщин, они не надеялись, что она продержится на плаву еще пару дней.

Комментарий капитана Александра Гуськова о спасении женщин и собак на яхте в Тихом океане слушайте на радио Sputnik Беларусь.

"Они шли в экваториальной зоне, где ветра скорее исключение из правил. Я предполагаю, что люди шли, не очень заботясь о навигации, просто включили GPS, и по нему шли. Они достаточно грамотно набрали с собой круп, которые хорошо готовятся и в соленой воде. Но у них с собой собаки, это большие потребители пресной воды. Вряд ли они продержались бы дольше", — сказал Гуськов.

 
 
Ссылка на источник 60
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Инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов прокомментировал радио Sputnik Беларусь спасение в Тихом океане яхты с...

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