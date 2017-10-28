Обнаружены обломки упавшего у Шпицбергена российского вертолета





Норвежские спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8, упавшего у берегов норвежского Шпицбергена. На борту воздушного судна во время аварии находились восемь человек.

Спасатели обнаружили обломки вертолета Ми-8, ​упавшего в 2 км от поселка Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген. Об этом сообщается в Twitter поисково-спасательной службы Норвегии, пишет РБК.



Обломки, как уточняется на сайте норвежского ведомства, были найдены «в 2,2 км к востоку от мыса Хеер» на дне моря. Они расположены «на глубине 209 метров».



В настоящий момент поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром Северной Норвегии, завершена, уточнили в пресс-службе. «За проведение операции по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция», — заключили в норвежском ведомстве.



С радаров направлявшийся из поселка Пирамида в Баренцбург российский вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» пропал около 15:35 по местному времени (16:35 мск) 26 октября. Спустя 10 минут факт авиапроисшествия, по данным представителей местных спасательных служб, был подтвержден.



На борту, как стало известно позже, находились восемь человек. Трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, остальные были членами экипажа. Их тела до сих пор не найдены. Для проведения поисковой операции на помощь норвежским спасателям МЧС России ​направило судно и водолазов.



По факту происшествия Северо-западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Производство было заведено по ч. 3 ст. ​263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).



Представитель президента России в Северо-Западном округе Николай Цуканов затем сообщил, что причиной крушения российского вертолета у Шпицбергена могли быть погодные условия.



«Вертолет был современный», — отмечал Цуканов. Это также подтверждали в «Конверс Авиа», которая занималась обслуживанием пропавшего Ми-8. Вертолет, по данным представителя авиаперевозчика, был выпущен в 2013 году. Воздушное судно, как отмечали в авиакомпании, «было технически исправно и регулярно проверялось».

