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Синоптики: оранжевый уровень опасности сохранится до вторника
29.10.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь
В Чехии в семи краях республики объявлена чрезвычайная ситуация. В десяти воеводствах Польши действует предупреждение второй степени в связи с сильными ураганами. В некоторых районах Германии из-за упавших деревьев прервано электроснабжение, перекрыты автострады. В Берлине объявлен режим ЧС, частично прекращено железнодорожное сообщение.
Все это — результат
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Ураган в Германии
"Дожди в воскресенье прошли по стране в большинстве районов. В предстоящие сутки активный циклон будет смещаться на восточные районы Беларуси и будет определять достаточно сложные погодные условия. Осадки в основном ожидаются в виде дождя, но по западным районам возможен мокрый снег", — рассказала Сумак.
По мере отхода циклона на восток будет усиливаться северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, порывами до 17-22 метров в секунду. В западных областях скорость ветра может достигать 24 метров в секунду. В Минске в ближайшие сутки сохранится дождливая погода. Объявленный
Комментарий ведущего специалиста отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета Екатерины Сумак слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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