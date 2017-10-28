Синоптики: оранжевый уровень опасности сохранится до вторника

В Чехии в семи краях республики объявлена чрезвычайная ситуация. В десяти воеводствах Польши действует предупреждение второй степени в связи с сильными ураганами. В некоторых районах Германии из-за упавших деревьев прервано электроснабжение, перекрыты автострады. В Берлине объявлен режим ЧС, частично прекращено железнодорожное сообщение.

Все это — результат прохождения циклона "Герварт" , который вызвал серьезные чрезвычайные ситуации в Европе. Скорость ветра местами достигала 180 километров в час. Во многих районах ураган снес крыши с домов. Без электричества остались десятки тысяч семей. Во многих реках из-за сильного дождя значительно повысился уровень воды. Циклон приближается к западным границам Беларуси.



© REUTERS/ Fabrizio Bensch Ураган в Германии

"Дожди в воскресенье прошли по стране в большинстве районов. В предстоящие сутки активный циклон будет смещаться на восточные районы Беларуси и будет определять достаточно сложные погодные условия. Осадки в основном ожидаются в виде дождя, но по западным районам возможен мокрый снег", — рассказала Сумак.

По мере отхода циклона на восток будет усиливаться северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, порывами до 17-22 метров в секунду. В западных областях скорость ветра может достигать 24 метров в секунду. В Минске в ближайшие сутки сохранится дождливая погода. Объявленный "оранжевый" уровень опасности может сохраниться до вторника , 31 октября.

Комментарий ведущего специалиста отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета Екатерины Сумак слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.