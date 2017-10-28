Беларусь обеспечила 75 процентов украинского импорта битума

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Импортные поставки битумов в Украину в сентябре 2017 года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 76,2 тыс. тонн. Лидером по поставкам является Беларусь.

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За девять месяцев 2017 года импортные поставки битумов в Украину составили 395,7 тыс. тонн (+43%).

Основным поставщиком битума в Украину в сентябре выступила Беларусь, которая отправила в Украину 58,5 тыс. тонн ресурса. За тот же период поставки из России составили 9,7 тыс. тонн, а из Польши – 7,7 тыс. тонн.

Около 44 тыс. тонн битума в Украину было ввезено автомобильными партиями, остальные – 32 тыс. тонн доставили железнодорожным сообщением.

Согласно данным «А-95», около 10 тыс. тонн битума в сентябре напрямую поставила компания «Ингус Ойл», около 9,5 тыс. тонн – «Альянс Энерго Трейд», 5 тыс. тонн – компания «Битекс» и 4,1 тыс. тонн – компания «Автомагистраль».

Внутреннее производство битумов в сентябре 2017 года снизилось по сравнению с прошлогодним показателем на 3,7% – до 5,1 тыс. тонн. Из них 4,9 тыс. тонн произвело ПАО «Укртатнафта».

В «Консалтинговой группе «А-95» отметили, что баланс украинского рынка битумов в сентябре 2017 года составил 81,2 тыс. тонн, что на 47% больше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, импортные поставки битумов в Украину в первом полугодии 2017 года выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 178 тыс. тонн.