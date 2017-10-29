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Экс-глава Минской области Борис Батура награжден церковным орденом Евфросинии Полоцкой

29.10.2017 23:59 — Разное | Ежедневник  
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Экс-глава Минской области Борис Батура награжден церковным орденом Евфросинии Полоцкой

volkovysk.by

Соответствующий указ подписал митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Решение о награждении чиновника было принято в самом конце августа,  но только недавно информация об этом была опубликована на сайте Белорусской провославной церкви.

Как сказано в свидетельстве о награждении, орден Борис Батура получил «во внимание к усердным трудам во славу святой Церкви Христовой и в связи с 70-летием со дня рождения».

Борис Батура является заместителем председателя попечительского совета женского монастыря в честь святой блаженной Ксении Петербургской в пос. Барань Борисовского района. 

 
 
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Соответствующий указ подписал митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

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