Лесной кот вернулся в Беларусь спустя 90 лет отсутствия

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Лесного кота удалось запечатлеть одной из фотоловушек, установленных на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, говорится в сообщении старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по Биоресурсам Валерия Домбровского, опубликованном на портале "Дикая природа Беларуси" .



© Flickr/ Pim Stouten В Черном списке: лесной кот, росомаха никогда не вернутся в Беларусь 8

Красивое дикое животное отличается от домашнего кота крупными размерами, нелюдимостью и свирепым нравом. Также у лесного кота большая длина задней стопы и широкий, тупой хвост с четкими черными полосами.

В последний раз животное было добыто в 1927 году в Борисовском районе Минской области. Тогда предполагалось, что лесной кот случайно забежал из более южных мест своего обитания.

В последнее время животное можно встретить в Нидерландах, Австрии, Франции, Швейцарии и в Закарпатье. Однако экземпляры также были замечены по всей лесостепной зоне Украины. Ученые предполагают, что движение лесного кота на восток затронуло и Беларусь.

Фотоловушка сняла особь 22 июня текущего года в населенном пункте Рожава, расположенном глубоко в зоне отчуждения. Правильность определения подтвердили украинские териологи.

Белорусские ученые надеются, что попавший на снимок лесной кот – не бродячая одиночная особь, а ее появление в заповеднике – не случайность.

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