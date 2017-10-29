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Бордюгов: грядущий юбилей революции — это время для переосмысления

30.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Столетний юбилей Октябрьской и Февральской революции 1917 года, который будет отмечаться в текущем году, необходимо использовать как повод для переосмысления исторического события, повлиявшего на все мировое развитие, отметил президент Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов в беседе на радио Sputnik Молдова.

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© Sputnik/
Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

"Действительно, столетие революции — это знаковое событие. Как выстраивался сценарий памяти о революции в этом году, в отличие от того, что было 10, 20 или 30 лет назад, это очень любопытно. Во-первых, президент России призвал к тому, чтобы это было моментом примирения, условно говоря, "красных" и "белых", "левых" и "правых", консерваторов и либералов. Эта дата для того, чтобы революция стала уроком, что нельзя раскалывать общество, нельзя доводить ситуацию до гражданской войны, и здесь есть самые разные направления этого примирения", — сказал Бордюгов. 

Эксперт напомнил об опыте Франции, где спустя 90 лет после революции День взятия Бастилии стал главным национальным праздником. По словам собеседника, французам удалось превратить историческую дату в национальный бренд, презентовав его всему миру. Поэтому неразумно отказываться от исторического события в России 1917 года, которое решило не только судьбу страны, но и повлияло на все мировое развитие в ХХ веке.

Бордюгов: грядущий юбилей революции — это время для переосмысленияМинске восстановили революционную обстановку 1917 года" title="В Минске восстановили революционную обстановку 1917 года" class="">
© Sputnik/ Станислав Андросик, Сергей Пушкин
Видеофакт: революционную обстановку 1917 года восстановили в Минске

Многие историки и эксперты называют Октябрьскую революцию одним из крупнейших политических событий XX века, произошедших в России 25 октября (по новому стилю — 7 ноября) 1917 года и повлиявших на дальнейший ход всемирной истории.

Комментарий президента Ассоциации исследователей российского общества Геннадия Бордюгова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Революция 1917 года должна стать уроком о том, что нельзя раскалывать общество и доводить ситуацию до гражданской войны, считает президент Ассоциации...

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