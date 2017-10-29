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Высший пилотаж и огонь по целям: Минобороны показало работу Су-30СМ

30.10.2017 08:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самолет был создан для ударов как по воздушным, так и по наземным и надводным целям, в том числе и при плохих метеоусловиях.

Высший пилотаж и огонь по целям: Минобороны показало работу Су-30СМ
© Инфографика
Многоцелевой истребитель Су-30

На кадрах, снятых военным ведомством, видно, как "Сушки" выполняют фигуры высшего пилотажа – летные характеристики самолета позволяют совершать разнообразные маневры, такие как "петля Нестерова", "колокол", "кобра" и другие.

Су-30СМ – последний "рестайлинг" многоцелевого истребителя Су-30, относящегося к поколению 4+. Самолет может использоваться не только для выполнения боевых задач, но и для подготовки пилотов.

Первый полет нового поколения "Сушки" был выполнен в 2012 году. Истребитель состоит на вооружении у десяти стран мира и хорошо зарекомендовал себя в ходе боевых действий в Сирии.

Ранее Беларусь заявляла о намерениях купить 12 таких истребителей.

 
 
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Возможности российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ показало министерство обороны России. Смотрите на видео, что умеет боевая машина.

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