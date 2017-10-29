Глазами болельщика: как Беларусь молодежь хоккеем увлекала

Мексика, Зимбабве, Кения, Чили, Венесуэла… Представители этих и десятков других стран выстроились в очередь для того, чтобы на стенде Республики Беларусь надеть на себя хоккейный свитер, взять в руки клюшку, попасть в ворота и сфотографироваться в этом "наряде" для родных и друзей.

Это зрелище я наблюдал в течение пяти дней на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Площадка "Срочные новости", организованная МИА "Россия сегодня" и Sputnik, была расположена рядом. И все это время я не мог не радоваться успехам соседей. И вот в один из последних дней у меня выдалась свободная минутка, и я решил посвятить ее "хоккейной фотосессии".

Как только я подошел к стенду, мне сразу же предложили надеть свитер взять в руки одну из клюшек. Сразу вспомнилось детство — то время, когда клюшки загибали мы сами. Очень интересно было наблюдать за тем, как искренне члены белорусской делегации помогали мне — и не только мне.



© Фото: из личного архива Олега Дмитриева Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев возле белорусского стенда на ВФМС

Пара снимков в шлеме и без — и "фото для отчета" было готово. Но как только я собрался его снимать, услышал за спиной голос одного из организаторов: "А что — со сборной по гимнастике сфотографироваться не хотите?". И тут же вокруг меня возникли девчонки, которые стали изображать различные пируэты. Так появилась на свет одна из самых красивых фотографий в моей жизни.



© Фото: из личного архива Олега Дмитриева Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев и сборная по гимнастике

Я бы настолько очарован этим действом, что решил разобраться, как появилась на свет эта идея. Помогла мне в этом пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктория Меннанова. Она сказала, что фестиваль — это одна из возможностей для продвижения Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019-м году. И стенд на Сочинском форуме — одна из первых ласточек продвижения этого значимого мероприятия.

На стенде, кстати, был не только хоккей. Там были представлены молодежные движения, студенческие инициативы, местная продукция. Но именно зимний вид спорта стал "силой притяжения" молодежи из разных стран. Мне кажется, что эта акция была как никогда удачна. Ничего нет плохого в том, когда молодые люди из разных стран на разных континентах будут показывать свои сочинские фото в хоккейном свитере и на разных манер произносить слово "Бе-ла-русь".

И кто знает: может, кто-то из них приедет в Минск в 2019-м. Европейские игры — хоть и новое, но очень интересное спортивное событие не только для Европы, но и для всей планеты.

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