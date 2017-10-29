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Глобальный гром: США начали учения ядерных сил

30.10.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Соединенные штаты Америки проведут в понедельник однодневные учения ядерных сил под названием "Глобальный гром", соответствующее заявление опубликовало Стратегическое командование (Стратком) ВС США.

Глобальный гром: США начали учения ядерных сил
© YouTube / Минобороны РФ
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"Глобальный гром" (Global Thunder) — учения ядерных сил, которые проводятся ежегодно. В 2017-м власти США в рамках мероприятия отработают разные направления проводимы миссий и проверят операционную готовность подразделений.

О проведении ядерных учений США уведомили и Россию — между странами действует соответствующий договор, по которому каждая сторона обязана предупреждать о подобных мероприятиях.

Военные будут отрабатывать разные сценарии. По словам представителей командования ВС США, специалисты будут рассматривать возможную угрозу из космоса, а также в сферах разведки, киберпространства и других.

О том, какую технику задействуют в рамках ядерных учений, в ВС США не уточняют. Впрочем, вскоре должны будут появиться видео с мероприятий. Ролики с бомбардировщиками B-52 Stratofortress, участвовавшими в учениях прошлого года, были популярны в интернете и привлекали большое внимание среди любителей армии и оружия.

Всего в арсенале США, по неофициальным данным, порядка семи тысяч ядерных боеголовок, а у России — немногим более семи тысяч. Третье место по уровню подобного вооружения занимает Франция — у европейской страны всего порядка 300 боеголовок.

Ядерный арсенал стран мира — в инфографике Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Учения ядерных сил Global Thunder проводятся в США ежегодно - с обязательным уведомлением России.

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