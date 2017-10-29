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Хэмилтон в четвертый раз стал чемпионом Формулы-1
30.10.2017 10:05 — Разное | Ежедневник
Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1", опередив соперника на 56 очков.
32-летний гонщик досрочно стал чемпионом, при том что занял девятое место по итогам Гран-при Мексики. К настоящему моменту он набрал 333 очка, хотя впереди ждут еще два этапа гонок, сообщила
Но данное количество баллов сделало его недосягаемым для ближайшего соперника - немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", который пока что набрал лишь 277 баллов. Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен". До настоящего времени чемпионом мира он становился в 2008, 2014 и 2015 годах.
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Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1", опередив соперника на 56 очков.
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