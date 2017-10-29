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Дикий кот вернулся в Беларусь: вернется ли выхухоль?
30.10.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Зоозащитники сообщили о
"До этого дикий кот был замечен в 1927 году в Борисовском районе Минской области", — сообщили зоозащитники.
© Sputnik/ Виталий Аньков
Лесной кот
По их словам, миграция исчезнувших из фауны Беларуси видов животных обусловлена потеплением климата.
"Обусловит ли потепление климата Беларуси возвращение в ее фауну такие исчезнувших животных, как выхухоль, птица дрофа, росомаха — трудно сказать. Но и дикого кота никто не ждал, а он появился ", — сказали зоозащитники и подчеркнули, что это одна из самых интересных и неожиданных зооновостей в 2017 году.
Норка VS выхухоль
Отвечая на вопрос Sputnik, почему из природы Беларуси исчезли некоторые животные, ученые отметили, что это результат не только негативного влияния человека на живую природу.
К примеру, на исчезновение популяции древнейшего вида выхухоли из белорусской фауны повлияла агрессия со стороны американской норки. По словам ученых, последний раз выхухоль на территории Беларуси фиксировали в 60-е годы прошлого века. Этот время как раз совпадает с тем, когда в белорусских лесах начала быстро увеличиваться популяция агрессивной американской норки. При этом ученые отметили, что выхухоль на территории современной Беларуси до этого обитала около 30 миллионов лет.
Американская норка
От американской норки, которая отмечается отменным аппетитом и плодовитостью, пострадала не только выхухоль — прессинг с ее стороны испытывают европейские норки, хорьки и куницы, а также белые куропатки.
Экспансия этого вида норки началась в РБ в 30-е годы 20-го века — за сорок последующих лет в лесные массивы на территории СССР было выпущено почти 7 тысяч американских норок, которые быстро расселились на всей европейской части страны.
Черный список Красной книги
В Беларуси за последние сто лет исчезли около 10 видов животных, в числе которых росомаха, выхухоль, дикий кот, птица дрофа, бабочка Аполлон, моллюск Жемчужница.
Росомаха
Эти животные внесены в так называемый Черный список Красной книги Беларуси.
Часть ученых пессимистично оценивают перспективы возвращения их белорусскую фауну.
За последние 100 лет в природе Беларуси прочно обосновались 4 интродуцентных (некоренных) вида животных. Кроме американской норки, это ондатра, енотовидная собака и енот-полоскун.
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Из фауны Беларуси за последние сто лет исчезло около 10 видов животных, среди которых росомаха, птица дрофа, выхухоль, бабочка Аполлон, моллюск Жемчужница.
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