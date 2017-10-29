Дикий кот вернулся в Беларусь: вернется ли выхухоль?

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Зоозащитники сообщили о возвращении в фауну Беларуси исчезнувшего около 90 лет назад дикого кота — скрытное и редчайшее для Беларуси животное зафиксировали фотоловушки Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, об этом проинформировал портал "Дикая природа Беларуси".

"До этого дикий кот был замечен в 1927 году в Борисовском районе Минской области", — сообщили зоозащитники.



© Sputnik/ Виталий Аньков Лесной кот

По их словам, миграция исчезнувших из фауны Беларуси видов животных обусловлена потеплением климата.

"Обусловит ли потепление климата Беларуси возвращение в ее фауну такие исчезнувших животных, как выхухоль, птица дрофа, росомаха — трудно сказать. Но и дикого кота никто не ждал, а он появился ", — сказали зоозащитники и подчеркнули, что это одна из самых интересных и неожиданных зооновостей в 2017 году.

Норка VS выхухоль

Отвечая на вопрос Sputnik, почему из природы Беларуси исчезли некоторые животные, ученые отметили, что это результат не только негативного влияния человека на живую природу.

К примеру, на исчезновение популяции древнейшего вида выхухоли из белорусской фауны повлияла агрессия со стороны американской норки. По словам ученых, последний раз выхухоль на территории Беларуси фиксировали в 60-е годы прошлого века. Этот время как раз совпадает с тем, когда в белорусских лесах начала быстро увеличиваться популяция агрессивной американской норки. При этом ученые отметили, что выхухоль на территории современной Беларуси до этого обитала около 30 миллионов лет.



© Фото Американская норка

От американской норки, которая отмечается отменным аппетитом и плодовитостью, пострадала не только выхухоль — прессинг с ее стороны испытывают европейские норки, хорьки и куницы, а также белые куропатки.

Экспансия этого вида норки началась в РБ в 30-е годы 20-го века — за сорок последующих лет в лесные массивы на территории СССР было выпущено почти 7 тысяч американских норок, которые быстро расселились на всей европейской части страны.

Черный список Красной книги

В Беларуси за последние сто лет исчезли около 10 видов животных, в числе которых росомаха, выхухоль, дикий кот, птица дрофа, бабочка Аполлон, моллюск Жемчужница.

Эти животные внесены в так называемый Черный список Красной книги Беларуси.

Часть ученых пессимистично оценивают перспективы возвращения их белорусскую фауну.

За последние 100 лет в природе Беларуси прочно обосновались 4 интродуцентных (некоренных) вида животных. Кроме американской норки, это ондатра, енотовидная собака и енот-полоскун.