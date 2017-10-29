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Тарифы на электроэнергию станут меньше на 25 процентов в 2019 году

30.10.2017 10:55 — Разное | Ежедневник  
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Тарифы на электроэнергию станут меньше на 25 процентов в 2019 году

Как заявил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Михаил Малашенко, создание общего рынка с Россией в 2019 году повлечет снижение тарифов на электроэнергию.

Принято решение, что уже в 2019 году будет единый рынок электроэнергии с Россией, а значит уже обязан существовать оптовый и розничный рынок электроэнергии внутри Беларуси, сообщила БЕЛТА.

"И не надо забывать, что тарифы оптового рынка электроэнергии в разы меньше, чем на розничном. Соответственно, крупные предприятия - главные игроки на этом рынке, от которых во многом зависит ВВП нашей страны, - смогут находиться в более выгодном положении", - сказал Михаил Малашенко.

"Прогноз тарифов - дело неблагодарное. Но, по предварительным расчетам Минэнергетики, ГПО "Белэнерго", для реального сектора экономики тариф для конечного потребителя будет на уровне 7,9 цента. Сейчас он составляет 11,3 цента. Разница ощутимая - около 25%. И энергоемкие предприятия обязательно почувствуют снижение тяжести этого бремени", - отметил он.

По словам Михаила Малашенко, стратегией развития энергосистемы предусматривается, что и население будет возмещать 100% себестоимости электроэнергии, которая сейчас оплачивается на уровне порядка 80%. "Но это не сильно повлияет на карман потребителя", - констатировал он.

 
 
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Как заявил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Михаил Малашенко, создание общего рынка с Россией в 2019 году повлечет снижение...

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