МАГАТЭ: Необходимо ускорить строительство новых АЭС





Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано считает, что необходимо увеличить долю электроэнергии, генерируемой в мире АЭС, чтобы обеспечить рост экономики.

"Несомненно. Темпы строительства новых АЭС надо будет наращивать, чтобы обеспечить людей чистой энергией", - сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, в настоящее время в мире до 70% энергии производится путем сжигания полезных ископаемых. При этом он отметил, что атомные электростанции в эксплуатации практически не образуют выбросов парниковых газов, которые попадают в атмосферу.

Доля электроэнергии, генерируемой в мире АЭС, составляет почти треть от общего объема выработки.

К чистым источникам энергии также относятся гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Вместе с тем, считает Юкия Амано, потенциал роста гидроэнергетики ограничен, а использование только энергии, генерируемой ВИЭ, не сможет удовлетворить потребности современной экономики.

"Чтобы реагировать на рост потребностей в энергетики, в дальнейшем мы должны оптимально использовать все источники энергии. Ядерная энергетика позволит обеспечить рост современной экономики, если страны хотят выполнить планы Парижского соглашения", - заявил он.

По данным главы МАГАТЭ, в настоящее время в мире работают 448 ядерных реакторов, 57 строятся, около 30 стран заинтересованы в развитии ядерной энергетики, сообщила БЕЛТА .

По его словам, за последние два года к сети были подключены 20 новых реакторов, в ближайшие годы планируются новые вводы в странах - новичках в области ядерной энергетики - в качестве примера он привел Беларусь, где до 2020 года будут введены два энергоблока АЭС, и ОАЭ, которые строят четырехблочную АЭС.

"Последние прогнозы показывают, что глобальный потенциал ядерной энергии остается высоким", - сказал Юкия Амано.