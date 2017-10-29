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Киреев: мы близки к тому, чтобы обрушить мировую политическую систему

30.10.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Суммируя последние крупнейшие мировые события как в части политических процессов, так и в части научных достижений, политологи, экономические эксперты и специалисты констатируют некую тупиковую ситуацию, когда наряду с крупными открытиями в области информационных технологий, генной инженерии и космоса, мы наблюдаем социально-экономический ступор, кризис, от которого страдают огромные массы людей, и, к сожалению, контуры выхода из этого тупика не просматриваются.

Киреев: мы близки к тому, чтобы обрушить мировую политическую систему
© Sputnik / Виктор Толочко
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Гость радио Sputnik Беларусь, российский философ, политолог Владимир Киреев кратко характеризует положение дел следующим образом:

"Старые механизмы решения вопросов политического, экономического характера как внутри государств, так и на глобальном уровне зашли в тупик. И сейчас никто и ничего не может с этим сделать. Кажется, что это всерьез и надолго. Исторически такие тупики приводили к тому, что система начинала резко меняться — обнаруживалось, что где-то внутри самой системы возникает ресурс, который создает прорыв, рождает новую идею, и человечество получает новый импульс для своего развития", — сказал Киреев.

Мнение политолога Владимира Киреева о специфике текущего исторического периода слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Российский эксперт-политолог, исследователь политических процессов постсоветского пространства, кандидат философских наук Владимир Киреев анализирует текущую...

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