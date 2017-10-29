Киреев: мы близки к тому, чтобы обрушить мировую политическую систему

Суммируя последние крупнейшие мировые события как в части политических процессов, так и в части научных достижений, политологи, экономические эксперты и специалисты констатируют некую тупиковую ситуацию, когда наряду с крупными открытиями в области информационных технологий, генной инженерии и космоса, мы наблюдаем социально-экономический ступор, кризис, от которого страдают огромные массы людей, и, к сожалению, контуры выхода из этого тупика не просматриваются.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: к чему приведет общемировое падение потребительского спроса

Гость радио Sputnik Беларусь, российский философ, политолог Владимир Киреев кратко характеризует положение дел следующим образом:

"Старые механизмы решения вопросов политического, экономического характера как внутри государств, так и на глобальном уровне зашли в тупик. И сейчас никто и ничего не может с этим сделать. Кажется, что это всерьез и надолго. Исторически такие тупики приводили к тому, что система начинала резко меняться — обнаруживалось, что где-то внутри самой системы возникает ресурс, который создает прорыв, рождает новую идею, и человечество получает новый импульс для своего развития", — сказал Киреев.

Мнение политолога Владимира Киреева о специфике текущего исторического периода слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.