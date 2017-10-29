|
Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд»
30.10.2017 11:25 — Разное | Ежедневник
Завершилось формирование состава жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» (СОБ) в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017.
Одна из главных задач, которую ставит перед собой Оргкомитет конкурса БРЭНД ГОДА, — сделать проект максимально открытым и понятным как для участников, так и для наблюдателей. Именно поэтому в 2017 году сформировано жюри для Почетной номинации «Социально ответственный бренд». Жюри является органом контроля за соблюдением основных правил и требований, а также Положения Конкурса в рамках номинации «СОБ».
«Все процессы, которые происходят в рамках Конкурса, мы стараемся сделать как можно более прозрачными и объективными», — отмечают организаторы.
В рамках номинации «Социально ответственный бренд» члены жюри выберут, а Оргкомитет наградит компании, которые на протяжении всего года следовали принципам корпоративной социальной ответственности. Сделать действительно правильный выбор, наградить самых достойных — ответственная задача, с которой справятся только профессионалы.
В 2017 году жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» сформировано из числа представителей авторитетных белорусских и международных компаний, профессиональных объединений, образовательных и благотворительных организаций и т. д.
Андрей Рощупкин, председатель жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017:
— Конкурс БРЭНД ГОДА является действительно уникальным: он дает возможность оценить и поощрить компании, которые на практике реализуют принципы корпоративной социальной ответственности. Можно отметить, что в состав жюри номинации «СОБ» в 2017 году вошли люди, которые безусловно являются экспертами в области такого направления, как корпоративная социальная ответственность брендов.
Мы рады представить вашему вниманию наше жюри в номинации «СОБ» — объективное, строгое и независимое:
Процедура оценки бренд-пакетов, которые участники Конкурса представляют на суд жюри, постоянно совершенствуется. «Мы понимаем, что открытость к переменам, подвижность — важнейшее условие успешного развития любого проекта, и БРЭНД ГОДА демонстрирует это на протяжении уже 17 лет», — комментируют в Оргкомитете.
О номинации «Социально ответственный бренд»…
Почетная номинация «Социально ответственный бренд» проводится в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА с 2005 года. Ее целью является продвижение корпоративной социальной ответственности брендов.
Номинация «Социально ответственный бренд» нацелена, на решение задач:
— Расширение информации о компаниях, целенаправленно развивающих ценности КСО и осуществляющих социальные проекты.
— Укрепление бизнес-климата и инвестиционной привлекательности отдельных бизнесов и страны в целом через расширение информированности общества и развития практик КСО.
— Популяризация опыта, развитие национальной школы и практик корпоративной социальной ответственности.
Подробности о номинации «Социально ответственный бренд» находятся
|
Архив (Разное)
Комментарии