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Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд»

30.10.2017 11:25 — Разное | Ежедневник  
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Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд»

Завершилось формирование состава жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» (СОБ) в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017.

Одна из главных задач, которую ставит перед собой Оргкомитет конкурса БРЭНД ГОДА, — сделать проект максимально открытым и понятным как для участников, так и для наблюдателей. Именно поэтому в 2017 году сформировано жюри для Почетной номинации «Социально ответственный бренд». Жюри является органом контроля за соблюдением основных правил и требований, а также Положения Конкурса в рамках номинации «СОБ».

«Все процессы, которые происходят в рамках Конкурса, мы стараемся сделать как можно более прозрачными и объективными», — отмечают организаторы.

В рамках номинации «Социально ответственный бренд» члены жюри выберут, а Оргкомитет наградит компании, которые на протяжении всего года следовали принципам корпоративной социальной ответственности. Сделать действительно правильный выбор, наградить самых достойных — ответственная задача, с которой справятся только профессионалы.

В 2017 году жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» сформировано из числа представителей авторитетных белорусских и международных компаний, профессиональных объединений, образовательных и благотворительных организаций и т. д.

Андрей Рощупкин, председатель жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017:

— Конкурс БРЭНД ГОДА является действительно уникальным: он дает возможность оценить и поощрить компании, которые на практике реализуют принципы корпоративной социальной ответственности. Можно отметить, что в состав жюри номинации «СОБ» в 2017 году вошли люди, которые безусловно являются экспертами в области такого направления, как корпоративная социальная ответственность брендов. 

Мы рады представить вашему вниманию наше жюри в номинации «СОБ» — объективное, строгое и независимое:




Процедура оценки бренд-пакетов, которые участники Конкурса представляют на суд жюри, постоянно совершенствуется. «Мы понимаем, что открытость к переменам, подвижность — важнейшее условие успешного развития любого проекта, и БРЭНД ГОДА демонстрирует это на протяжении уже 17 лет», — комментируют в Оргкомитете.

О номинации «Социально ответственный бренд»…

Почетная номинация «Социально ответственный бренд» проводится в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА с 2005 года. Ее целью является продвижение корпоративной социальной ответственности брендов.

Номинация «Социально ответственный бренд» нацелена, на решение задач:

— Расширение информации о компаниях, целенаправленно развивающих ценности КСО и осуществляющих социальные проекты.

— Укрепление бизнес-климата и инвестиционной привлекательности отдельных бизнесов и страны в целом через расширение информированности общества и развития практик КСО.

— Популяризация опыта, развитие национальной школы и практик корпоративной социальной ответственности.

Подробности о номинации «Социально ответственный бренд» находятся ЗДЕСЬ.

По результатам заключения жюри Почетной номинации СОБ компаниям может быть присуждена Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Гран-при.

БРЭНД ГОДА — это действительно масштабный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы — развитие профессионального маркетинга, рынка и понимания его как специалистами, так и потребителями.

Хотите принять участие в конкурсе БРЭНД ГОДА? Подавайте ваши заявки!

Подробную информацию вы можете узнать на сайте bestbrand.by.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться к организаторам:

Моб.: +375 29 629 95 91
Тел.: +375 17 275 24 45

marina.chechkovskaya@satio.by


 
 
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Завершилось формирование состава жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» (СОБ) в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017.

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