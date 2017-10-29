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Видеофакт: "десант" осьминогов напугал прибрежных жителей в Уэльсе
30.10.2017 11:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Обитатели моря на протяжении трех дней выбирались из воды и ползали по побережью. Поведение осьминогов озадачило местных жителей, ранее такого не наблюдавших.
Некоторые жители прибрежных районов снимали морских обитателей на видео.
Кудрявые осьминоги распространены у берегов Британии, однако живут они на глубине до ста метров. Специалисты предположили, что головоногие могли выброситься на берег после понижения атмосферного давления, вызванного штормом.
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Десятки осьминогов по неизвестным причинам выбросились на берег в валлийском графстве Кередигион. Смотрите на видео, как выглядят морские "десантники".
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