Обитатели моря на протяжении трех дней выбирались из воды и ползали по побережью. Поведение осьминогов озадачило местных жителей, ранее такого не наблюдавших.

Некоторые жители прибрежных районов снимали морских обитателей на видео.

Кудрявые осьминоги распространены у берегов Британии, однако живут они на глубине до ста метров. Специалисты предположили, что головоногие могли выброситься на берег после понижения атмосферного давления, вызванного штормом.