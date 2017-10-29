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США показали свою готовность на случай ядерной войны

30.10.2017 11:50 — Разное | Ежедневник  
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США показали свою готовность на случай ядерной войны

Вашингтон начал проводить ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром». Об этом сообщил официальный представитель американского стратегического командования (STRATCOM) Брайан Магуир.

В ходе них американские военные надеются отработать «действия средств глобального удара и противоракетной обороны», а также «кибервозможности».

«Согласно положениям о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях», — напомнил Магуир, добавив также, что именно поэтому Россия «заранее была уведомлена об этом учении», а, например, Китай, который также обладает ядерным оружием, — нет.

Это, как заметил собеседник агентства, произошло, потому что у Вашингтона и Пекина нет соответствующего соглашения, которое требовало бы подобногоуведомления, сообщает РБК.

«Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил Министерства обороны [США] и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность», — пояснил представитель американского стратегического командования, подчеркнув, что маневры «позволяют STRATCOM и его подразделениям готовиться к предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США».

Сценарий этих учений, по информации Магуир, предусматривает «различные стратегические угрозы» для Соединенных Штатов и «задействует все возможности STRATCOM» с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
 

 
 
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Вашингтон начал проводить ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром». Об этом сообщил официальный представитель американского...

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