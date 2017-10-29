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Беларусь и Казахстан расширят сотрудничество в сфере IT и наноматериалов

30.10.2017 12:17 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Казахстан расширят сотрудничество в сфере IT и наноматериалов

Во время XIV Международной научной конференции молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'17" Беларусь и Казахстан определили приоритетные направления развития сотрудничества.

"Мы в прошлом году наладили сотрудничество между нашим Советом молодых ученых и Советом молодых ученых НАН Беларуси. На эту конференцию мы приехали, чтобы запустить совместные казахстанско-белорусские проекты, создать стартапы, малые инновационные компании. В Казахстане наука направлена прежде всего на прикладные исследования, поэтому мы хотели бы с белорусскими коллегами запустить те проекты, которые будут ориентированы на рынки наших стран, а также на экспорт. Направления нашего сотрудничества - это в первую очередь IT и наноматериалы, но мы во время конференции будем изучать и другие сферы, например, технические науки, науки о Земле", - сказал Махмут Томанов, председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

XIV Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'17" проходит с 30 октября по 2 ноября в Минске. На конференции будут представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых.

В программе запланированы доклады молодых ученых, мастер-классы, пленарные лекции, панельные дискуссии и круглые столы. Новые научные разработки молодых ученых Национальной академии наук Беларуси будут представлены во время конференции в формате интерактивных презентаций и выставки, сообщила БЕЛТА.

Участие в конференции принимают более 300 ученых из 12 стран, среди которых Россия, Германия, Австрия, Казахстан, Украина, Польша, Азербайджан, Армения, Египет. Эта конференция станет одним из крупнейших молодежных научных мероприятий Года науки в Беларуси.

Конференция "Молодежь в науке" - престижная площадка для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Организатор форума - Совет молодых ученых НАН Беларуси.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Во время XIV Международной научной конференции молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'17" Беларусь и Казахстан определили приоритетные направления развития...

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