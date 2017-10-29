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Чеснов: отдых в жарких странах во время каникул полезен не всем детям

30.10.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С понедельника 30 октября в белорусских школах и других учреждениях среднего образования начались осенние каникулы. В этом году более 980-ти тысяч школьников будут отдыхать на протяжении 10-ти дней — до 8 ноября. Увеличение периода каникул связано с празднованием 100-летнего юбилея Октябрьской революции, который на постсоветском пространстве будет отмечаться 7 ноября.

На старте осенних каникул в школах многие родители задумываются о том, чтобы всей семьей отправиться на отдых или оздоровление в теплые страны. Такой вариант вполне приемлем для школьников постарше, но противопоказан для малышей в возрасте до 3-х лет, рассказал радио Sputnik Беларусь известный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов.

Чеснов: отдых в жарких странах во время каникул полезен не всем детям
© Pixabay
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"Что касается оздоровления детей в теплых странах, нужно помнить, и это имеет доказательную базу, педиатры всего мира не рекомендуют ребенку в возрасте до 3-х лет менять его климатическую зону. Это сопряжено именно с иммунным ответом, до 3-х лет должного ответа нет", — говорит Чеснов.

По словам специалиста, во время нескольких часов авиаперелета детский организм испытывает весьма серьезный стресс, который усугубляется периодом акклиматизации.

"Ребенок, перелетев самолетом, выдержав стресс в несколько часов перелета, попадает в совершенно другую среду, он не готов к ответу. Он уже прилетел в стрессе, и тут же следует иммунный стресс, а фаза акклиматизации — это 2-3 дня, и они заболевают в эти 2-3 дня", — рассказывает педиатр.

Фрагмент беседы с известным минским педиатром, заведующим приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрием Чесновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный минский педиатр Дмитрий Чеснов объясняет, почему во время каникул родителям не рекомендуется менять климатическую зону, если они отправляются на отдых...

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