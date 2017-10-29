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ГАИ о ДТП под Оршей: водитель после разъезда не заметил пенсионерку
30.10.2017 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагедия произошла накануне, 29 октября, около 18:30 примерно
© Фото: ГАИ Минского района
"Житель Орши 1958 года рождения на автомобиле Ford Transit сбил женщину-пешехода, которая в попутном направлении шла по проезжей части. От травм, полученных в результате ДТП, она скончалась на месте", — сообщил Казючиц.
Личность погибшей установлена, это жительница Орши 1940 года рождения.
"По словам водителя, авария произошла буквально сразу после встречного разъезда, и он не успел отреагировать", — сказал Казючиц.
Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей и очевидцев ДТП. Также правоохранители просят участников дорожного движения быть особенно внимательными, особенно во время дождя и в темное время суток.
Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц рассказал радио Sputnik Беларусь подробности смертельного ДТП, в...
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