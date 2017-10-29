ГАИ о ДТП под Оршей: водитель после разъезда не заметил пенсионерку

Трагедия произошла накануне, 29 октября, около 18:30 примерно в километре от города Орша, на автодороге Орша — Межево .



© Фото: ГАИ Минского района ГАИ об аварии под Минском: девушка-водитель не учла погодные условия

"Житель Орши 1958 года рождения на автомобиле Ford Transit сбил женщину-пешехода, которая в попутном направлении шла по проезжей части. От травм, полученных в результате ДТП, она скончалась на месте", — сообщил Казючиц.

Личность погибшей установлена, это жительница Орши 1940 года рождения.

"По словам водителя, авария произошла буквально сразу после встречного разъезда, и он не успел отреагировать", — сказал Казючиц.

Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей и очевидцев ДТП. Также правоохранители просят участников дорожного движения быть особенно внимательными, особенно во время дождя и в темное время суток.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица слушайте на радио Sputnik Беларусь.