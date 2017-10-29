Слишком узкие норы: медведя КамАЗом вытягивали из бытовки

Эти кадры были сняты в российском Нижневартовске. Косолапый застрял в оконном проеме строительного вагончика и не мог ни пролезть внутрь, не выбраться наружу. На помощь медведю пришли лесничие и рабочие.

Для начала мишке привязали к лапам трос, который прицепили к КамАЗу-вахтовке. Неспеша двигаясь назад, грузовик вытащил медведя из ловушки.