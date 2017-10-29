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Слишком узкие норы: медведя КамАЗом вытягивали из бытовки

30.10.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эти кадры были сняты в российском Нижневартовске. Косолапый застрял в оконном проеме строительного вагончика и не мог ни пролезть внутрь, не выбраться наружу. На помощь медведю пришли лесничие и рабочие.

Для начала мишке привязали к лапам трос, который прицепили к КамАЗу-вахтовке. Неспеша двигаясь назад, грузовик вытащил медведя из ловушки.

 
 
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Медведь пытался пролезть в бытовку строителей через окно, однако застрял в проеме. Смотрите на видео, как вытаскивали жителя леса.

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