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Анисим: работа в парламенте и ТБМ идет в одном русле
30.10.2017 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
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© Sputnik/ Сергей Пушкин
"Первые шаги — это сообщение в Министерство юстиции о том, что прошел съезд, на котором я избрана председателем. Затем наши постановления, принятые на съезде, будут адресованы в средства массовой информации и при необходимости в Министерство", — отметила Анисим.
Собеседник Sputnik также поделилась тем, как будет совмещать деятельность в ТМБ с работой в белорусском парламенте.
"Я все время делаю предложения по законодательству, все время работаю, и ничего сверх такого пока быть не может. Это все идет в одном русле. Сейчас я работаю над тем, чтобы закон о нормативных правовых актах был принят во втором чтении сразу на двух государственных языках", — сказала Анисим.
По словам собеседницы, сейчас продолжается работа над тем, чтобы белорусский вариант нового закона в точности соответствовал тому, который разработан на русском языке.
Беседу с Еленой Анисим слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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