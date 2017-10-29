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Анисим: работа в парламенте и ТБМ идет в одном русле

30.10.2017 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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После избрания Елены Анисим на пост председателя "Таварыства беларускай мовы" прежний председатель объединения Олег Трусов сейчас стал почетным председателем ТБМ. Елена Анисим в беседе на радио Sputnik Беларусь рассказала, с чего начнет работу в новой должности.

Анисим: работа в парламенте и ТБМ идет в одном русле
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Елена Анисим: я преодолела страх перед большой политикой

"Первые шаги — это сообщение в Министерство юстиции о том, что прошел съезд, на котором я избрана председателем. Затем наши постановления, принятые на съезде, будут адресованы в средства массовой информации и при необходимости в Министерство", — отметила Анисим.

Собеседник Sputnik также поделилась тем, как будет совмещать деятельность в ТМБ с работой в белорусском парламенте.

"Я все время делаю предложения по законодательству, все время работаю, и ничего сверх такого пока быть не может. Это все идет в одном русле. Сейчас я работаю над тем, чтобы закон о нормативных правовых актах был принят во втором чтении сразу на двух государственных языках", — сказала Анисим.

По словам собеседницы, сейчас продолжается работа над тем, чтобы белорусский вариант нового закона в точности соответствовал тому, который разработан на русском языке.

Беседу с Еленой Анисим слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Анисим, избранная председателем "Таварыства беларускай мовы", рассказала радио Sputnik Беларусь...

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