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Могилевская область планирует развить инвестиционное сотрудничество с Китаем

30.10.2017 15:14 — Разное | Ежедневник  
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Могилевская область планирует развить инвестиционное сотрудничество с Китаем

Во время встречи заместителя председателя Могилевского облисполкома Виктора Некрашевича с заместителем мэра Такео Масадзи Китагавой сотороны определили основные направления развития сотрудничества.

У Могилевского региона есть конкретные наработки по сотрудничеству с Японией. Кроме поставок продуктов питания область готова возобновить экспорт могилевского текстиля, предложить японскому рынку бобруйские шины, могилевские лифты и другую конкурентоспособную продукцию.

"Мы также надеемся, что японские предприниматели заинтересуются нашими предложениями по организации бизнеса в Могилевской области. Для этого есть все необходимые условия, включая целый ряд преференций, которые могут быть интересны инвесторам", - отметил зампред.

Он также обратил внимание на заинтересованность области в развитии инвестиционного сотрудничества, для чего в СЭЗ "Могилев" разработан проект по созданию Белорусско-японской промышленной зоны, где основной акцент планируется сделать на производстве автокомпонентов.

"Мы открыты для сотрудничества в сфере образования, туризма и культуры, что поможет нам установить более тесные взаимоотношения и укрепить дружбу между народами", - подчеркнул Виктор Некрашевич.

В свою очередь Масадзи Китагава высказал заинтересованность в развитии взаимовыгодного межрегионального сотрудничества с Могилевской областью и, в частности, Шкловским районом, сообщила БЕЛТА.

"Это наш первый визит в Беларусь. Нам очень понравилась ваша страна, прежде всего красивая природа и гостеприимные люди. Одним из важных направлений развития двустороннего сотрудничества кроме экономического может стать развитие туризма", - заявил он.

Во время двухдневного визита в регион японские гости успели ознакомиться с работой промышленных предприятий, социальных объектов и достопримечательностями Могилева.

 
Теги: Могилев
 
 
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Во время встречи заместителя председателя Могилевского облисполкома Виктора Некрашевича с заместителем мэра Такео Масадзи Китагавой сотороны определили...

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