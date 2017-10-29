Оранжевый уровень опасности: в Беларусь добрался ураган «Герварт»

Сегодня и завтра в Беларуси ожидается сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде: два дня, 30 и 31 октября в стране ожидается сильный ветер.

Сегодня северо-западный ветер усилится до 15-22 м/с, а завтра местами и до 24 м/с. Кроме того, пройдут дожди, по западной половине с мокрым снегом, сообщили в Белгидрометцентре.

Нночью возможен гололед.