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Оранжевый уровень опасности: в Беларусь добрался ураган «Герварт»

30.10.2017 15:13 — Разное | БДГ  
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Сегодня и завтра в Беларуси ожидается сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде: два дня, 30 и 31 октября в стране ожидается сильный ветер.

Сегодня северо-западный ветер усилится до 15-22 м/с, а завтра местами и до 24 м/с. Кроме того, пройдут дожди, по западной половине с мокрым снегом, сообщили в Белгидрометцентре.

Нночью возможен гололед.

Ураган «Герварт», который дошел до Беларуси, стал причиной не менее шести жертв, наводнения, прекращению железнодорожного сообщения и движения по автотрассам в трех странах Евросоюза. Так, сильный ветер выбросил на один из остров 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam.

 
 
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Сегодня и завтра в Беларуси ожидается сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде: два дня, 30 и...

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